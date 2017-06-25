Шестеро детей погибли при взрыве бомбы-игрушки в Пакистане

Жертвами стали мальчики от шести до двенадцати лет, ещё двое были тяжело ранены.

В Пакистане шестеро детей погибли после взрыва похожего на игрушку устройства, передаёт Daily Mail. Инцидент произошёл в деревне Спенмарк в племенном районе Южного Вазиристана. Этот населённый пункт находится недалеко от границы с Афганистаном.

— Шестеро детей от шести до двенадцати лет, все мальчики, были убиты в результате взрыва бомбы-игрушки. Ещё двое детей тяжело ранены, — сообщил представитель местных властей.

По информации издания, это не первый подобный случай в Пакистане. Десятки детей преимущественно в северной части страны погибли от игрушек, которые оказались взрывчатыми.