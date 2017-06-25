Франция начала расследование в отношении членов семьи президента Конго

Дочь и зятя главы республики подозревают в отмывании денег и растрате государственных средств своей страны.

Во Франции начато коррупционное расследование в отношении членов семьи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщает AFP со ссылкой на судебные источники.

#BREAKING France opens corruption probe into Congo president's family: judicial sources — AFP news agency (@AFP) 25 июня 2017 г.

По информации французских СМИ, 50-летняя дочь президента Жюльенн и её 53-летний супруг Гай Джонсон подозреваются в отмывании денег и растрате государственных средств своей страны.

Дени Сассуу-Нгессо был президентом Конго с 1979 по 1992 год. В 1992 году он проиграл выборы, однако в 1997 году вновь вернулся к власти в результате гражданской войны и ангольской интервенции.