Франция начала расследование в отношении членов семьи президента Конго

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Франция начала расследование в отношении членов семьи президента Конго

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Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин

Дочь и зятя главы республики подозревают в отмывании денег и растрате государственных средств своей страны.

Во Франции начато коррупционное расследование в отношении членов семьи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщает AFP со ссылкой на судебные источники.

По информации французских СМИ, 50-летняя дочь президента Жюльенн и её 53-летний супруг Гай Джонсон подозреваются в отмывании денег и растрате государственных средств своей страны.

Дени Сассуу-Нгессо был президентом Конго с 1979 по 1992 год. В 1992 году он проиграл выборы, однако в 1997 году вновь вернулся к власти в результате гражданской войны и ангольской интервенции.

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