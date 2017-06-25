Билялетдинов: Кокорин и Дзюба могут пролететь с чемпионатом мира за свою шутку

Заслуженный тренер России, бывший наставник "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал Лайфу фото футболистов Александра Кокорина и Артёма Дзюбы. На снимке спортсмены, приложив руку ко рту, показывают усы.

Кажется, Дзюба и перед ЧМ-2018 окажется "травмированным". pic.twitter.com/6JVMDhmaZS — Total Football (@TotalFootball) 25 июня 2017 г.

— Я немного знаком со Станиславом. У человека есть чувство собственного достоинства, таких шуток в свой адрес он не потерпит. И они с этими жестами могут пролететь мимо чемпионата мира, — отметил тренер.

Снимок футболистов сразу приняли за адресованный Станиславу Черчесову, который вместе со сборной вылетел с домашнего Кубка конфедераций.