Билялетдинов: Кокорин и Дзюба могут пролететь с чемпионатом мира за свою шутку

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Билялетдинов: Кокорин и Дзюба могут пролететь с чемпионатом мира за свою шутку

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Заслуженный тренер России, бывший наставник "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал Лайфу фото футболистов Александра Кокорина и Артёма Дзюбы. На снимке спортсмены, приложив руку ко рту, показывают усы.

— Я немного знаком со Станиславом. У человека есть чувство собственного достоинства, таких шуток в свой адрес он не потерпит. И они с этими жестами могут пролететь мимо чемпионата мира, — отметил тренер.

Снимок футболистов сразу приняли за адресованный Станиславу Черчесову, который вместе со сборной вылетел с домашнего Кубка конфедераций.

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