Трамп обвинил Клинтон в сговоре с демократической партией против Сандерса

Президент США отметил, что подобные действия являются несправедливыми по отношению к Берни Сандерсу.

Президент США Дональд Трамп считает, что экс-госсекретарь Хиллари Клинтон вступила в сговор с демократической партией в период предвыборной гонки в 2016 году. По мнению главы Соединённых Штатов, это было сделано для победы над Берни Сандерсом.

Hillary Clinton colluded with the Democratic Party in order to beat Crazy Bernie Sanders. Is she allowed to so collude? Unfair to Bernie! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июня 2017 г.

— Хиллари Клинтон сговорилась с демократической партией, чтобы победить Берни Сандерса. Ей можно вступать в сговор? Это несправедливо по отношению к Берни! — говорится в посте главы страны.

Напомним, выборы президента США состоялись 8 ноября 2016 года. Главой страны избрали республиканца Дональда Трампа. Ближайшим его конкурентом была Хиллари Клинтон от Демократической партии США. Берни Сандерс планировал выдвинуться на пост президента, но не выдержал конкуренции внутри демпартии.