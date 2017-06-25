Трёхметровая акула напугала отдыхающих на пляжах Майорки в Испании

После инцидента пляж был ненадолго закрыт, после чего в воде стали дежурить спасатели.

На пляжах острова Майорка недалеко от курорта Ильетас обнаружили трёхметровую синюю акулу. Как сообщает Daily Mail, хищница испугала отдыхающий туристов и они в панике выбегали из моря. Инцидент произошёл сегодня в 9 утра по местному времени.

После происшествия пляж был ненадолго закрыт. Когда купаться вновь разрешили, на скалах и в воде стали дежурить спасатели, в задачи которых входит предупреждение посетителей пляжа в случае возвращения хищника.

На сделанных отдыхающими видеороликах и фотографиях видно, что акула плывёт в направлении группы людей, среди которых дети. По мнению специалистов, она заплыла к пляжам случайно.