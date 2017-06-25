ЛНР: ВСУ навели переправы через реку Северский Донец для создания провокаций

По данным разведки народной республики, украинские военные собираются наладить поставки оружия и боеприпасов своим диверсантам через новые переправы.

Украинские военные готовят новые провокации с целью обострения обстановки в зоне конфликта в Донбассе. Информацию об этом распространил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, украинские солдаты неоднократно предпринимали попытки прорвать оборону ополчения в районе села Желобок Славяносербского района. Только в результате боёв 7 июня украинская сторона потеряла убитыми 18 человек и 46 получили ранения. В рядах Народной милиции ЛНР семь человек получили ранения. Теперь ВСУ начали наводить переправы через местную реку, чтобы осуществить новые провокации.

— Вооружённые силы Украины проводят мероприятия по подготовке к очередной вооружённой провокации в районе Желобка. Так, по нашим данным, украинские силовики установили понтонные переправы через реку Северский Донец в районе населённого пункта Крымское. Прикрываясь заявлениями о якобы оказании помощи в перемещении на противоположный берег местного населения, украинская сторона планирует использовать переправу для доставки вооружения и военной техники, расположенной в населённом пункте Муратово, для проведения демонстративных действий и других диверсионных мероприятий, — пояснил Андрей Марочко.

Информацию о наведении понтонных мостов через реку Северский Донец официально подтверждает украинская сторона. По их данным, им удалось наладить переправу высокой грузоподъёмности длиной 70 метров. По мнению военных ЛНР, данная информация подтверждает сведения разведки, что в первую очередь мост создан для переброски тяжёлой техники.