Принц Филипп впервые появился на публике после сообщений о госпитализации

96-летнего принца Филиппа впервые увидели на публике после сообщений о госпитализации. Об этом пишет Daily Mail.
Мужа королевы Елизаветы II сфотографировали, когда он спал на переднем сиденье Range Rover. Герцог Эдинбургский поехал в Виндзор, чтобы посмотреть, как его внучка Луиза управляет повозкой с лошадьми.
Принца Филиппа сопровождал его сын Эдвард.
Напомним, что 21 июня Букингемский дворец сообщил о госпитализации мужа Елизаветы II принца Филиппа. По информации СМИ, 96-летнему герцогу стало плохо из-за жары.
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