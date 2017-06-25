Принц Филипп впервые появился на публике после сообщений о госпитализации

Герцог Эдинбургский вздремнул на переднем сиденье Range Rover, пока его внучка Луиза каталась на лошадях.

96-летнего принца Филиппа впервые увидели на публике после сообщений о госпитализации. Об этом пишет Daily Mail.

Мужа королевы Елизаветы II сфотографировали, когда он спал на переднем сиденье Range Rover. Герцог Эдинбургский поехал в Виндзор, чтобы посмотреть, как его внучка Луиза управляет повозкой с лошадьми.

Принца Филиппа сопровождал его сын Эдвард.

Напомним, что 21 июня Букингемский дворец сообщил о госпитализации мужа Елизаветы II принца Филиппа. По информации СМИ, 96-летнему герцогу стало плохо из-за жары.