Колосков призвал не искать злого умысла в "месседже" Кокорина и Дзюбы

По мнению почётного президента РФС, не стоит пытаться рассорить кандидатов в сборную с главным тренером.

Опубликованная в Сети фотография футболистов Александра Кокорина и Артёма Дзюбы не имеет отношения к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову и не является каким-либо посланием. Такую точку зрения высказал Лайфу почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Кажется, Дзюба и перед ЧМ-2018 окажется «травмированным». pic.twitter.com/6JVMDhmaZS — Total Football (@TotalFootball) 25 июня 2017 г.

— Ничего очевидного здесь нет. Это взрослые ребята, разумные люди, оба кандидаты в сборную команду. Тренер сборной — Черчесов. Представьте себе, что вы устраиваетесь на работу, у вас резюме в отделе кадров, вы договорились с начальником, и вдруг вы вечером на этого начальника пишете эпиграмму, — отметил Колосков. — Я бы здесь никакого умысла не видел.

По словам почётного президента РФС, шумиха вокруг опубликованного фото является недоразумением.

— Это то же самое, что с шампанским. Людей угощали шампанским, а представили всё так, как будто они там тоже пьянствовали, — рассказал он.

Колосков призвал не пытаться рассорить футболистов с главным тренером и относиться к людям добрее. В то же время он отметил, что если фото действительно относится к тренеру, нужно позволить им самим разобраться в ситуации.

— Если ребята так поступили, Черчесов может по-своему это расценить. Так что пусть они сами между собой разберутся.

Ранее Лайф писал о том, что Кокорин и Дзюба жёстко высмеяли Черчесова. По мнению бывшего наставника "Рубина" Рината Билялетдинова, за свою шутку футболисты могут пролететь с чемпионатом мира.