Тиллерсон призывает Катар и страны Персидского залива продолжать переговоры

Глава Госдепа рассказал, что сейчас Доха рассматривает требования, выдвинутые Бахрейном, Египтом, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал арабские страны и Катар к продолжению переговоров в своём официальном заявлении.

— Катар начал внимательно рассматривать и взвешивать ряд требований, представленных Бахрейном, Египтом, Саудовской Аравией и ОАЭ. Хотя некоторые элементы Катару будет очень сложно выполнить, есть значительные области, которые предоставляют основу для продолжения диалога, — считает Тиллерсон.

Госсекретарь подчеркнул, что США остаются в тесном контакте со всеми сторонами и прилагают усилия для разрешения конфликта.

5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма. Также против Катара выступили власти Ливии, Йемена, Мальдив, Мавритании и Коморских Островов.

Ранее Лайф писал, что США призывают Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет ослабить блокаду Катара.