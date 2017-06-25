Турецкие геи собираются пройти маршем по Стамбулу

Турецкие гомосексуалы собираются пройти маршем по Стамбулу, бросая вызов правительству после официального запрета устраивать подобные мероприятия в праздник Ураза-байрам.

— Мы не боимся, мы здесь, мы не поменяемся, — кричат представители движения. — Мы здесь, чтобы показать, что будем бороться за своих представителей.

В 2016 году сообщалось, что на несанкционированном параде сексуальных меньшинств в Турции полиция задержала 19 человек. Среди участников были два немецких политика.