Греческие хакеры сообщили об успешном взломе турецкого банка

Сообщается, что свою атаку они провели в отместку за взлом официальной интернет-страницы премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, которую провели турецкие хакеры.

Группировка греческих хакеров Anonymous Greece сообщила на своей странице в соцсети об успешном взломе одного из крупнейших банков Турции — TSKB. В подтверждение своих слов кибервзломщики опубликовали скриншот страницы банка, на которой говорится, что сервис недоступен. Кроме того, в результате кибератаки греков были выведены из строя ещё более 300 турецких сайтов.

— Турецкая банковская система TSKB упала. Турки, запомните, лучшая защита — это нападение, — говорится в обращении хакеров.

Отметим, причиной кибервойны между двумя государствами стали протесты греческих граждан, которые оказались возмущены чтением Корана в бывшем православном соборе Святой Софии в Стамбуле. В ответ на эти протесты турецкие хакеры взломали официальный сайт премьер-министра Греции Алексиса Ципраса.