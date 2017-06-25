Мутко пообещал провести беседу с Лебедевым по поводу его слов в адрес Жиркова

Вице-премьер РФ считает, что член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) и по совместительству сын лидера ЛДПР не прав.

Вице-спикер ГД и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал слова Игоря Лебедева по поводу его желания "дать в морду" футболисту Юрию Жиркову.

— Игорь не прав, что я ещё могу сказать… Он политик, депутат, он думает о рейтингах, — цитирует слова Мутко агентство "Р-Спорт".

Вице-спикер Госдумы пообещал провести с Лебедевым беседу на этот счёт.

Мутко также отметил игру спортсменов российской сборной.

— Жирков, Самедов, Головин — это ребята, которые раскрылись на этом турнире. Что касается Юры Жиркова, то он не только в игре с мексиканцами, а на всём турнире показал футбол мирового уровня, — подчеркнул глава РФС.

Помним, что сын Жириновского Игорь Лебедев обвинил в поражении российской сборной в матче против мексиканцев полузащитника Юрия Жиркова. Политик заявил, что футболисту надо было дать в морду в раздевалке.