Сын Майкла Джексона получил чёрный пояс по карате

15-летней Бланкет был замечен в форме для карате с чёрным поясом в Лос-Анджелесе.

Младший сын Майкла Джексон получил чёрный пояс по карате, сообщает TMZ. 24 июня 15-летний Бланкет был запечатлён в тот момент, когда выходил из студии боевых искусств в Лос-Анджелесе.

Он был одет специальную форму для карате с чёрным поясом и белой полосой на нём.

Бланкет, настоящее имя которого Принс Майкл Джексон II — второй сын поп-короля. Он появился на свет от суррогатной матери 21 февраля 2002 года. Именно с Бланкетом связана скандальная история, когда Майкл Джексон, показывая Принса своим фанатам, немного пошатнулся и будто бы чуть не уронил младенца с пятого этажа.

Ранее Лайф сообщал, что дочь Майкла Джексона сделала новую татуировку в честь отца.