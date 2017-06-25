Сын Майкла Джексона получил чёрный пояс по карате

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Сын Майкла Джексона получил чёрный пояс по карате

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Бланкет Джексон. Фото: TMZ

15-летней Бланкет был замечен в форме для карате с чёрным поясом в Лос-Анджелесе.

Младший сын Майкла Джексон получил чёрный пояс по карате, сообщает TMZ. 24 июня 15-летний Бланкет был запечатлён в тот момент, когда выходил из студии боевых искусств в Лос-Анджелесе.

<p>Бланкет Джексон. Фото: TMZ</p>

Он был одет специальную форму для карате с чёрным поясом и белой полосой на нём.

Бланкет, настоящее имя которого Принс Майкл Джексон II — второй сын поп-короля. Он появился на свет от суррогатной матери 21 февраля 2002 года. Именно с Бланкетом связана скандальная история, когда Майкл Джексон, показывая Принса своим фанатам, немного пошатнулся и будто бы чуть не уронил младенца с пятого этажа.

<p>Фото: Reddit</p>

Ранее Лайф сообщал, что дочь Майкла Джексона сделала новую татуировку в честь отца.

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