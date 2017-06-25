Во Львове более пяти тысяч человек собрались на "мусорное вече"

Ранее мэр Андрей Садовый распорядился проработать план массовой эвакуации детей из очага заражения.

Более пяти тысяч жителей Львова собрались на общественное вече, чтобы обсудить проблемы с мусором после закрытия свалки. Об этом сообщает "Самопомощь", глава которой — мэр Львова Андрей Садовый.

— Более пяти тысяч львовян пришли сегодня на площадь Рынок во Львове на общегородское вече, — отмечается в сообщении "Самопомощи".

Садовой заявил, что следующим шагом по очистке Львова будет обращение всех патриархов к главе страны Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману.

Напомним, что Львов столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов после пожара в прошлом году и последующего закрытия свалки. Вывоз мусора в соседние регионы блокировал муниципалитет. Градоначальник отметил, что блокада рискует перерасти в экологическую катастрофу.