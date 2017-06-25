Фиолетовая женщина увеличит бюст ради популярности в мире косплея

Вместо имплантов размером 850 кубических сантиметров Банни хочет грудь размером в две тысячи.

Фиолетовая женщина по имени Бонни обратилась к врачам с просьбой увеличить грудь в два раза, так как считает свою внешность недостаточно косплейной, передаёт The Mirror. По её мнению, ненатуральная и неестественная внешность — это как раз то, что ей нужно.

— В мире (косплея. — Прим. Лайфа), когда вы видите грудь, похожую на мою, она сильно модифицирована, с дополнительными бюстгальтерами или ещё наполнителем. Поэтому более крупные импланты помогут мне достичь цели быть известной в мире косплея, — сказала Банни.

Женщина появилась в эпизоде американского шоу и поистине озадачила докторов Терри Дюброу и Пола Нэссифа своей просьбой, так как начиная с 18 лет она увеличивала грудь, несмотря на то, что такие размеры весьма нежелательны для организма человека.