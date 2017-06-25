Два человека погибли в аварии с мотоциклом под Москвой

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Два человека погибли в аварии с мотоциклом под Москвой

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Сегодня в городе Подольске мотоцикл на высокой скорости въехал в препятствие на эстакаде.

В результате аварии байкер и пассажир погибли на месте.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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