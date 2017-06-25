В праздновании Ураза-байрама в Москве приняли участие 250 тыс. человек

Этот мусульманский праздник знаменует завершение поста, который длится в течение священного месяца Рамадан.

В Москве в совместной молитве на празднике Ураза-байрам приняли участие более 250 тысяч мусульман. Данные об этом опубликованы на сайте Росгвардии, которая обеспечивала безопасность граждан в столице вместе с полицией.

Нарушений во время праздника замечено не было.

Отмечается, что общественный порядок особенно тщательно охранялся у Исторической мечети на улице Малотатарской, Мемориальной мечети на Поклонной горе, Московской соборной мечети на Проспекте Мира и других площадках.

Ураза-байрам — мусульманский праздник, отмечаемый в честь завершения поста.