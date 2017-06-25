Советник Трампа заявила, что демократы одержимы идеей вмешательства РФ в выборы

По мнению Келлиэнн Конуэй, администрация прежнего президента преднамеренно не сообщила Дональду Трампу о российских хакерах.

Старший советник американского президента Келлиэнн Конуэй в эфире телекомпании ABC раскритиковала нескончаемые попытки Демократической партии США обвинить Москву во вмешательстве в предвыборную кампанию в 2016 году. По её мнению, в основе этих попыток, которые стали похожи на навязчивую идею, — невозможность доказать наличие сговора между командой Дональда Трампа и Россией.

— Имеются ли свидетельства сговора с Россией, потому что у Адама Шиффа (член Комитета по разведке Конгресса США от демократической партии. — Прим. Лайфа) их нет. У Джея Джонсона (бывшего министра внутренней безопасности США. — Прим. Лайфа) и Джеймса Коми (бывшего директора ФБР. — Прим. Лайфа) их тоже нет. Тогда о чём мы тут говорим, бесконечно обсуждая Россию, — спросила Конуэй.

Конуэй подчеркнула, что администрация прежнего президента США Барака Обамы знала о попытках внешнего влияния на исход выборов, однако бездействовала. По мнению советника, именно ей нужно ответить на множество вопросов по этой теме.

— Почему они ничего не предприняли? Почему они не поставили в известность кандидата Трампа? Понятно, что они ожидали победы Хиллари Клинтон.

Конуэй выразила возмущение тем, что нынешнему президенту во время предвыборной кампании не сообщили "важнейшую информацию о российских хакерах". При этом она вновь подчеркнула, что доказательств того, что предполагаемые хакерские атаки повлияли на исход голосования в выборах, нет.