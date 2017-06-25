Порошенко надеется подписать оборонные соглашения с США до конца года

Президент Украины ждёт визита министра обороны Соединённых Штатов в течение двух-трёх месяцев.

Президент Украины Пётр Порошенко считает, что вопрос о предоставлении оборонных вооружений со стороны США решится до конца этого бюджетного года. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.

— Что касается оборонных соглашений, у нас сегодня есть практически согласованный текст. Мы на протяжении двух-трёх месяцев ждём визита министра обороны США на Украину, и во время этого визита, надеюсь, соглашения будут подписаны, — утверждает Порошенко.

Ранее Лайф писал о встрече в Белом доме президента Украины и Дональда Трампа, которая состоялась 20 июня. На этих переговорах Порошенко назвал американского лидера стратегическим партнёром.