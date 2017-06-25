Украинцы проникли в Германию под видом сирийских беженцев и судятся с властями

Украинской семье удалось обмануть немецкое ведомство по вопросам миграции и получить убежище.

Украинская семья, которая переехала в Германию в сентябре 2014 года, выдав себя за сирийских беженцев, судится с немецкими властями, сообщает Die Welt. Несмотря на то, что ложь вскрылась, они хотят сохранить статус беженцев.

Как отмечается, украинцы обманули немецкое ведомство по вопросам миграции и получили убежище. Дело в том, что личного собеседования с ними не проводили. Обман вскрылся, когда они стали хвастаться в приюте для мигрантов, что получили свой статус, не зная ни слова по-арабски.

Сообщается, что в Германии существует принцип о защите ожиданий: то есть, у человека, в отношении которого приняли решение, должна быть уверенность, что его не изменят. Этим и воспользовалась украинская семья, которая подала в суд.

— Исходным пунктом было предоставление ложных сведений, поэтому истец не может ссылаться на защиту правомерных ожиданий, — уверен профессор права Фабиан Виттрек.