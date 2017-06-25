Порошенко: Процедура ратификации соглашения об ассоциации с ЕС завершится в июле

По словам украинского президента, в июле участники саммита "Украина — ЕС" будут праздновать завершение процедуры.

Президент Украины Пётр Порошенко в интервью украинским телеканалам заявил, что процедура ратификации соглашения об ассоциации с ЕС завершится в июле.

— Могу сказать вам ещё одну приятную новость, что в июле месяце процедура ратификации будет завершена. Не осталось никаких политических решений. И на саммите "Украина — ЕС", который состоится в июле, мы будем праздновать завершение ратификации, — заявил украинский президент.

По словам президента Украины, вступление документа в силу в полном объёме ожидается с 1 сентября 2017 года.