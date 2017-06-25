В Польше строитель нашёл меч эпохи Средневековья

Мужчина пожертвовал 600-летний артефакт в местный музей имени Станислава Сашица.

В польском городе Хрубешув строитель наткнулся на средневековый меч возрастом примерно в 600 лет во время высушивания болота. По мнению археологов, оружие могло принадлежать погибшему на болоте рыцарю, однако костей рядом с находкой обнаружено не было. Как сообщает The Sun, меч весьма хорошо сохранился.

Работник решил передать артефакт в местный музей имени Станислава Сташица, однако прежде его изучат эксперты. Меч был изготовлен примерно в XIII — середине XIV века, он весит чуть более трёх фунтов, что составляет примерно полтора килограмма.

Отмечается, что мужчина работал в районе обнаружения старинного предмета в течение 15 лет. Оружие будет выставлено в музее в сентябре этого года.