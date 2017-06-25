Роналду раскритиковал газон на арене в Петербурге

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Роналду раскритиковал газон на арене в Петербурге

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Фото:REUTERS/Carl Recine

32-летний португальский хедлайнер Кубка конфедераций обрушился с критикой на поле нового футбольного стадиона в Северной столице.

После крупной победы над сборной Новой Зеландии (4:0) лидер сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил журналистам, что четыре мяча в том матче — не предел. Играть лучше Роналду и его товарищам по национальной сборной помешал газон на арене "Санкт-Петербург".

Поле было сложным, газон на стадионе не очень хороший. Мы сделали всё, что могли, но играть лучше на нём просто не получится, — заявил Роналду.

Напомним, португальцы заняли первое место в группе А и 28 июня в полуфинале Кубка конфедераций сыграют с командой Чили. Трансляция матча начнётся в 21:00.

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