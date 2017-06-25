СМИ: Хакеры могли взломать до 90 почтовых ящиков депутатов из Великобритании

Кибератака на компьютерную сеть парламента Великобритании могла затронуть до 90 почтовых ящиков, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на свои источники. Это менее 1% от общего количества сотрудников.
Об атаке стало известно 24 июня. По информации газеты The Telegraph, депутаты не могли войти в почту удалённо. Представитель парламента заявил, что хакеры пытались получить доступ ко всем аккаунтам депутатов с тем, чтобы вычислить слабые пароли.
Несмотря на то что атаку удалось остановить, специалисты не исключают, что хакеры смогли получить доступ к переписке депутатов.
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