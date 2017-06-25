В полиции Новосибирска рассказали, почему "изгнали" празднующих людей с площади

Как отметили правоохранители, городским коммунальщикам пора было убирать скопившийся мусор.

В Новосибирске местных жителей, празднующих день города, попросили поскорее покинуть центральную площадь после салюта. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Видео прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

— День города прошёл без эксцессов, а людей попросили с площади, потому что пора было убирать скопившийся мусор, — сообщили в региональном МВД.

Отметим, что тысячи новосибирцев собрались в воскресенье, 25 июня, чтобы отметить День города. На площади Ленина выступала группа "Несчастный случай".