Всемирная федерация тхэквондо сменила название WTF из-за шуток в соцсетях

По словам президента федерации, в соцсетях аббревиатура, которую носит организация, "приобрела негативный окрас".

Всемирная федерация тхэквондо (WTF — The World Taekwondo Federation) сменила наименование в связи с "негативной коннотацией" аббревиатуры, означающей сокращение популярного ругательства (What the **** — какого ***).

— В цифровой век акроним нашей федерации приобрёл негативную коннотацию, не имеющую отношения к нашей организации, поэтому очень важно, чтобы мы изменили название для лучшей связи с нашими фанатами, — сообщил президент федерации.

Теперь федерация носит название WT (The World Taekwondo).