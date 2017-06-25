Всемирная федерация тхэквондо сменила название WTF из-за шуток в соцсетях

Всемирная федерация тхэквондо (WTF — The World Taekwondo Federation) сменила наименование в связи с "негативной коннотацией" аббревиатуры, означающей сокращение популярного ругательства (What the **** — какого ***).
— В цифровой век акроним нашей федерации приобрёл негативную коннотацию, не имеющую отношения к нашей организации, поэтому очень важно, чтобы мы изменили название для лучшей связи с нашими фанатами, — сообщил президент федерации.
Теперь федерация носит название WT (The World Taekwondo).
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