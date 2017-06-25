Порошенко: Мы с Путиным не соревнуемся, кто первый встретится с Трампом

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Порошенко: Мы с Путиным не соревнуемся, кто первый встретится с Трампом

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Владимир Путин и Пётр Порошенко. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Напомним, встреча украинского и американского президентов состоялась 20 июня в Вашингтоне.

Президент Украины Пётр Порошенко в интервью местным телеканалам заявил, что, встретившись первым с президентом США Дональдом Трампом, не пытался соревноваться с российским лидером Владимиром Путиным.

— Речь не о том, что мы (с президентом РФ Владимиром Путиным) соревнуемся, кто первый встретится, а речь о том, чтобы наши стратегические партнёры — новая администрация, новый президент США —были очень хорошо пробрифингованы и имели чёткую аргументацию. Мы его (Дональда Трампа) этой аргументацией вооружили. Здесь речь не шла о соревнованиях, — заявил Порошенко.

Как сообщал Лайф, ранее в ходе общения с украинской диаспорой в Вашингтоне Порошенко всё же похвастался тем, что Дональд Трамп встретится с ним раньше, чем с президентом РФ.

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