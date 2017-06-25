Митрион собрался в Белый дом после победы над Емельяненко

На турнире Bellator американский боец нокаутировал легенду ММА Фёдора Емельяненко.

Американский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион, одержавший победу над Фёдором Емельяненко, выразил желание встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме вместо действующих чемпионов НБА "Голден Стэйт Уорриорз", так как клуб собирается отказаться от визита к главе государства.

— Эй, президент Трамп, к чёрту "Голден Стэйт"! Я настоящий воин, и я приду в Белый дом. Я буду почтительным, — заявил Митрион.

Как сообщал Лайф, ранее на турнире Bellator американский боец Мэтт Митрион нокаутировал легенду ММА Фёдора Емельяненко на второй минуте первого раунда. Российский боец не исключил возможности реванша.