Под Москвой автомобилист испортил свадьбу, врезавшись в машины у ресторана

Мужчина за рулём китайской иномарки успел повредить несколько машин, с места его забирала уже бригада скорой. Больше на парковке никто не пострадал.

Под Москвой автомобилист испортил свадьбу, врезавшись в припаркованные у ресторана машины. На звук удара и сработавшую сигнализацию выбежали гости из ресторана, в котором в этот момент играли свадьбу.

Известно, что ДТП произошло на 28-м километре МКАД. На парковку одного из ресторанов въехал "лифан-солано".

Согласно предварительным данным, повреждено семь авто.