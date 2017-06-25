Порошенко рассказал о рукопожатии Трампа

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Порошенко рассказал о рукопожатии Трампа

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Пётр Порошенко и Дональд Трамп во время встречи в Белом доме. Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst

Напомним, встреча украинского и американского президентов состоялась 20 июня в Вашингтоне.

Президент Украины Пётр Порошенко в интервью украинским телеканалам рассказал о рукопожатии с Дональдом Трампом, назвав его партнёрским.

— Это было рукопожатие партнёров, и я уверен в том, что общая атмосфера, которая начинается с рукопожатия, была очень дружеская, очень партнёрская, надёжная, и я чувствовал себя очень комфортно, — рассказал украинский президент.

Как сообщал Лайф, Дональд Трамп любит мериться силой во время рукопожатий с другими мировыми лидерами. Так, в Сети широко распространились моменты энергичного приветствия президента США и главы Таджикистана Эмомали Рахмона, а также "противостояния" с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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