Тренер сборной Австралии похвалил организацию Кубка конфедераций в России

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Тренер сборной Австралии похвалил организацию Кубка конфедераций в России

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Тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу. Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Тем не менее подопечные Ангелоса Постекоглу не смогли пробиться в полуфинал турнира.

Кубок конфедераций в России организован на высоком уровне. Об этом в ходе послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу.

— Турнир прекрасен с точки зрения организации и объектов. У нас не было проблем ни с чем. Но мы хотели выйти в следующий круг, однако нам это не удалось, и этим мы разочарованы, — сказал Постекоглу.

Встреча национальных сборных Австралии и Чили на стадионе "Спартак" в Москве завершилась со счётом 1:1. Таким образом, в полуфинал Кубка, набрав пять баллов, вышли чилийцы.

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