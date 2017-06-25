Правительство Ирана отменяет визы для туристических групп из РФ

В рамках визита президента Ирана Хасана Роухани в РФ в марте правительства стран заключили соглашение о безвизовых туристических поездках.

В соответствии с принятым Правительством Ирана постановлением страна отменяет визы для туристических групп из РФ, следует из сообщения на сайте иранского кабмина.

— Совет министров постановил на взаимной основе установить безвизовый режим для поездок групп граждан Исламской Республики Иран и Российской Федерации, — говорится в сообщении Кабинета министров.