Правительство Ирана отменяет визы для туристических групп из РФ

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Правительство Ирана отменяет визы для туристических групп из РФ

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Фото: ©flickr.com/Blondinrikard Fröberg

В рамках визита президента Ирана Хасана Роухани в РФ в марте правительства стран заключили соглашение о безвизовых туристических поездках.

В соответствии с принятым Правительством Ирана постановлением страна отменяет визы для туристических групп из РФ, следует из сообщения на сайте иранского кабмина.

— Совет министров постановил на взаимной основе установить безвизовый режим для поездок групп граждан Исламской Республики Иран и Российской Федерации, — говорится в сообщении Кабинета министров.

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