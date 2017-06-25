Премьер-министр Канады принял участие в "Параде гордости" в Торонто

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прошёл по улицам Торонто вместе с членами ЛГБТ-сообщества. Как отмечает портал TMZ, по пути он часто останавливался, пожимая руки горожанам и раздавая комментарии репортёрам.
Justin Trudeau at pride Toronto! ❤️✌️ #PrideTO #goals #Liberals @JustinTrudeau pic.twitter.com/kc5hCssV01— Julie Service (@JServii) 25 июня 2017 г.
Напомним, в ноябре 2016 года у Трюдо появился советник по правам сексуальных меньшинств. Эту должность занял депутат федерального парламента от Либеральной партии Рэнди Бойсонолт.
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