Премьер-министр Канады принял участие в "Параде гордости" в Торонто

Ранее Трюдо взял себе советника по правам сексуальных меньшинств, обозначив начало движения страны "к преодолению дискриминации ЛГБТ-сообщества".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прошёл по улицам Торонто вместе с членами ЛГБТ-сообщества. Как отмечает портал TMZ, по пути он часто останавливался, пожимая руки горожанам и раздавая комментарии репортёрам.

Напомним, в ноябре 2016 года у Трюдо появился советник по правам сексуальных меньшинств. Эту должность занял депутат федерального парламента от Либеральной партии Рэнди Бойсонолт.