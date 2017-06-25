Порошенко опроверг информацию о смягчении антироссийских санкций США

По его мнению, содержательная часть ограничений будет обсуждаться во время визита Трампа в Европу.

Конгресс США полностью поддерживает санкции против России и не планирует их смягчать. Об этом сообщил украинский лидер Пётр Порошенко, пишет "112 Украина".

— Мы имели очень обстоятельный разговор и со спикером палаты представителей Конгресса США Полом Райаном, и с лидером демократического меньшинства госпожой Пэлэс о том, что в конгрессе существует полная поддержка санкций. И дискуссии ведутся исключительно о полномочиях президента США относительно того, может ли президент единолично отменять санкции, потребуется ли определённое обсуждение в сенате, — заявил Порошенко.

Ранее Лайф сообщал, что американский сенат утвердил законопроект об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. Поправки касаются срока финансирования российских банков и нефтегазовых компаний, а также некоторых отраслей — металлургии, судоходства и железных дорог.

Чуть позже появилась информация о том, что Белый дом готовится опротестовать ряд положений законопроекта.