Бывший дом Аль Капоне в Бруклине выставили на продажу за $2,85 млн

По словам брокеров, сегодня таунхаус внутри имеет гораздо более роскошный вид, чем при жизни знаменитого гангстера.

Бруклинский дом, в котором жил Аль Капоне, выставлен на продажу. Как сообщает NY Post, владелец недвижимости рассчитывает выручить за него 2,85 миллиона долларов.

Известно, что Аль Капоне проживал в этом доме в 20-х годах, прежде чем переехал в Чикаго и стал "врагом государства № 1".

По словам брокеров, внешний вид таунхауса имеет совсем непримечательный вид, а вот интерьер дома сегодня совершенно преобразился по сравнению со временем, когда там жил гангстер.

Дом включает в себя роскошный дюплекс с тремя спальнями, двумя ванными комнатами и садом.

— Если бы Капоне жил здесь сегодня, ему бы не было нужды заниматься подпольной торговлей спиртным, чтобы заработать себе на жизнь. За два съёмных жилья наверху можно легко получать по шесть тысяч долларов в месяц, а в районе Парк-Слоуп расположены превосходные бары и рестораны, — рассказал брокер.