В аэропортах США пассажиров заставят показывать книги из ручной клади

Сотрудники воздушных гаваней смогут открывать печатную продукцию и смотреть, не спрятано ли что-нибудь между страницами.

Администрация транспортной безопасности США рассматривает возможность введения новых требований при досмотре пассажиров в аэропортах. Об этом пишет газета The Hill.

TSA considers forcing airline passengers to remove books from carry-ons https://t.co/WMEju8GPAq pic.twitter.com/erXXktUFuW — The Hill (@thehill) 25 июня 2017 г.

В частности, требования касаются книг и другой печатной продукции, находящейся в ручной клади. Сообщается, что сотрудники ведомства получат право открывать книги и смотреть, не спрятано ли что-нибудь между страницами. Процедура уже тестируется в аэропортах штатов Миссури и Калифорния.

Как отмечается, в настоящий момент из ручной клади при прохождении досмотра просят вытаскивать и класть в отдельные корзины ноутбуки.

В мае текущего года глава Министерства национальной безопасности США Джон Келли заявил, что рассматривает возможность введения запрета на пронос ноутбуков на борта всех самолётов, прибывающих в страну. По его словам, на такие меры ведомство собирается пойти из-за угрозы со стороны террористов, которых в особенности "привлекают" американские авиаперевозчики.