Четырём украинцам отказали в поездке в Болгарию из-за отсутствия виз

По словам пользовательницы, на напоминание о действии безвизового режима между Украиной и ЕС проводница автобусного перевозчика заявила, что "у них свои законы".

Четырём украинским пассажирам автобусной компании Ecolines было отказано в перевозке из Украины в Болгарию из-за отсутствия визы в биометрическом паспорте одного из пассажиров.

Об этом сообщила пользовательница соцсети Facebook Ольга Ленц на своей странице. По словам пользовательницы, накануне семья её сестры не смогла уехать на отдых в Болгарию, поскольку у 12-летней племянницы не было визы.

— У моей сестры, мужа и сына есть немецкий шенген. У племянницы виза закончилась как раз перед безвизом, — пишет пользовательница.

По словам Ольги, на напоминание о действии безвизового режима между Украиной и ЕС проводница ответила, что "у них свои законы".

— Звонили в болгарское посольство, в таможенную службу — везде сказали, что можно ехать, безвиз, у ребёнка биометрический паспорт! Но нет — проводница не пустила, сказала "можете ехать сами, без ребёнка". На вопрос "а как же закон про безвиз" было сказано: у нас свои законы! — пишет Ольга.

По данным УНИАН, в МИД Украины знают о произошедшем.

Напомним, 11 мая между Украиной и ЕС начал действовать безвизовый режим, в соответствии с которым украинцы по биометрическому паспорту могут совершать поездки в ЕС сроком до 90 дней.