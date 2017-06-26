Эрик Трамп вступился за отца после неудачной шутки Джонни Деппа

Сын президента США посоветовал актёру вернуться к кино и заниматься своими проблемами.

Сын президента США Дональда Трампа Эрик вступился за отца после скандального высказывания актёра Джонни Деппа.

— Вы видели Джонни Деппа и что он сказал? У Джонни Деппа есть свои проблемы. Почему бы тебе не вернуться к фильмам и не заниматься своими делами? — прокомментировал сын президента США скандальное высказывание актёра, который уже успел извиниться за "плохую шутку".

Как сообщал Лайф, на презентации фильма "Распутник" актёр действительно довольно странно и жёстко пошутил, обратившись к публике со словами: "Можем пригласить Трампа? Нет-нет, вы совсем не понимаете. Это будет в прессе, и это будет ужасно… Когда в последний раз актёр убивал президента?"

Сам глава Белого дома заявил, что шутка его расстроила, и отметил, что осуждает насилие в любом виде.