Демократы просят руководство меньше говорить об РФ и обсудить насущные проблемы

По их словам, партия только выиграет, если сместит акценты в сторону экономики страны.

Ряд демократов призывает руководство партии уделять меньше внимания возможным связям президента США Дональда Трампа с Россией и переключиться на более важные для простых американцев проблемы. Об этом пишет газета The Hill.

По словам члена палаты представителей от штата Огайо Тима Райана, обычному избирателю более важны проблемы в области образования, здравоохранения и оплаты труда.

— Мы не можем просто говорить о России, потому что жители Огайо не так часто интересуются этим, а также Путиным и Майклом Флинном. Они пытаются понять, как им платить за ипотеку, образование детей и счета, — цитирует издание слова Райана.

Его поддержал и другой демократ, член палаты от Миннесоты Тим Уолз.

— Я не говорю, что избиратели не считают Россию и связанные с этим вопросы важными, но для них это точно не главная тема, — сказал он.

The Hill также приводит результаты опроса, проведённого компанией Harvard-Harris. По полученным данным, 73% избирателей считают, что ведущиеся конгрессом расследования в отношении Москвы помешают законодателям уделять достаточное внимание насущным проблемам, которые волнуют рядовых американцев. Такие цифры указывают на большой риск для Демократической партии США перед выборами 2018 года.