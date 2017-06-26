Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу по детям в Москве

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Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу по детям в Москве

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Фото: © L!FE

По данным МВД, он также получил травму. Стрелок и 16-летняя пострадавшая доставлены в больницу.

Полиция задержала мужчину, в ходе конфликта устроившего стрельбу по троим подросткам в коммунальной квартире в Москве.

Известно, что 16-летняя жительница дома многократно конфликтовала со своим соседом. Сегодня он взял травматический пистолет и открыл стрельбу в сторону её брата и сестры. Пуля попала только в саму 16-летнюю девушку.

— В ходе инцидента один из конфликтующих распылил баллончик с раздражающим веществом. Ранения получили сама девушка и мужчина. Оба направлены в медучреждение, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как сообщал Лайф, ранее мужчина открыл стрельбу по троим подросткам в коммунальной квартире на улице Нагатинской. Детей — 16, 12 и 10 лет — госпитализировали.

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