Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу по детям в Москве

По данным МВД, он также получил травму. Стрелок и 16-летняя пострадавшая доставлены в больницу.

Полиция задержала мужчину, в ходе конфликта устроившего стрельбу по троим подросткам в коммунальной квартире в Москве.

Известно, что 16-летняя жительница дома многократно конфликтовала со своим соседом. Сегодня он взял травматический пистолет и открыл стрельбу в сторону её брата и сестры. Пуля попала только в саму 16-летнюю девушку.

— В ходе инцидента один из конфликтующих распылил баллончик с раздражающим веществом. Ранения получили сама девушка и мужчина. Оба направлены в медучреждение, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как сообщал Лайф, ранее мужчина открыл стрельбу по троим подросткам в коммунальной квартире на улице Нагатинской. Детей — 16, 12 и 10 лет — госпитализировали.