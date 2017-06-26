Навальному не потребовалась госпитализация после вызова скорой в спецприёмник

Алексею Навальному, которому ранее вызвали скорую помощь, госпитализация не потребовалась, оппозиционеру оказали помощь на месте в спецприёмнике.
— Ему оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Навальный продолжает отбывать наказание, — сообщили РИА "Новости" в медслужбах столицы.
Напомним, ранее адвокат Навального сообщила, что у её подзащитного поднялась высокая температура.
Как ранее сообщал Лайф, Навальный был приговорён к административному аресту на 30 суток за организацию несогласованной акции на Тверской улице 12 июня. Позднее эту меру сократили до 25 суток.
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