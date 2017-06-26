Навальному не потребовалась госпитализация после вызова скорой в спецприёмник

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Навальному не потребовалась госпитализация после вызова скорой в спецприёмник

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Алексей Навальный. Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский

Как сообщила в "Твиттере" представитель ФБК, у Навального три дня держалась высокая температура, сейчас с ним всё в порядке.

Алексею Навальному, которому ранее вызвали скорую помощь, госпитализация не потребовалась, оппозиционеру оказали помощь на месте в спецприёмнике.

— Ему оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Навальный продолжает отбывать наказание, — сообщили РИА "Новости" в медслужбах столицы.

Напомним, ранее адвокат Навального сообщила, что у её подзащитного поднялась высокая температура.

Как ранее сообщал Лайф, Навальный был приговорён к административному аресту на 30 суток за организацию несогласованной акции на Тверской улице 12 июня. Позднее эту меру сократили до 25 суток.

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