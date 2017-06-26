Полиция назвала число жертв крушения прогулочного судна в Колумбии

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Полиция назвала число жертв крушения прогулочного судна в Колумбии

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Также, по сообщению правоохранителей, после произошедшего без вести пропало 30 человек.

В результате крушения прогулочного судна в Колумбии погибло три человека, сообщает AFP со ссылкой на заявление полиции.

Согласно данным СМИ, число жертв увеличится — по разным оценкам, в результате инцидента погибло более 25 человек.

Как сообщалось ранее, судно затонуло после столкновения с другим транспортным средством.

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