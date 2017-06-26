Полиция назвала число жертв крушения прогулочного судна в Колумбии

В результате крушения прогулочного судна в Колумбии погибло три человека, сообщает AFP со ссылкой на заявление полиции.
Согласно данным СМИ, число жертв увеличится — по разным оценкам, в результате инцидента погибло более 25 человек.
BREAKING: Initial reports of at least 25 dead after a Boat carrying 150 tourists goes down in the Guatape reservoir, Colombia. pic.twitter.com/WxZW1vK2l5— News_Executive (@News_Executive) 25 июня 2017 г.
Как сообщалось ранее, судно затонуло после столкновения с другим транспортным средством.
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