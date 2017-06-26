Осьминога-беглеца выпустили из карантина в Приморском океанариуме

Сейчас моллюск вместе с морскими воронами, окунями и керчаками обживает новый водоём.

Осьминога по кличке Хэнк, сбежавшего в конце мая из аквариума Приморского океанариума во Владивостоке, после карантина перевели в главный корпус учреждения. Об этом сообщается на сайте океанариума.

В конце мая Лайф сообщал о побеге 12-килограммового осьминога из аквариума адаптационного корпуса. Тогда Хэнк сорвал крепления с прикрывающей водоём сетки и выбрался наружу. Видео "гуляющего" моллюска широко распространилось в Интернете.

Специалисты не нашли у осьминога никаких патологий и заболеваний. Он с удовольствием ест креветок, гребешков и красную рыбу.