Хакеры разместили на сайте губернатора Огайо сообщения с пропагандой ИГИЛ

Злоумышленники также атаковали сайт супруги губернатора и некоторые правительственные ресурсы других городов.

Хакеры совершили атаку на несколько правительственных сайтов американского штата Огайо, разместив на ресурсах сообщения, содержащие пропаганду ИГИЛ*. Об этом сообщает AP.

По данным агентства, киберпреступники опубликовали на сайте губернатора штата Джона Кейсика угрозы в адрес президента США Дональда Трампа.

— Трамп и его народ, вы ответите за каждую каплю крови, которая проливается в мусульманских странах, — говорится в публикации.

Хакерской атаке также подвергся сайт супруги губернатора.

По словам главы департамента штата по административной службе, сейчас ведётся расследование того, как злоумышленники могли совершить атаку.

— Мы работаем с правоохранительными органами и выясняем ситуацию, — сообщили в департаменте.

Известно, что сообщение в поддержку ИГИЛ также появилось на правительственных сайтах города Брукхейвен, Нью-Йорк и округа Хауард, Мэриленд.

По данным Fox, ответственность за взлом взяла на себя Team System DZ, ранее уже совершавшая подобные атаки.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.