Хакеры разместили на сайте губернатора Огайо сообщения с пропагандой ИГИЛ

Хакеры совершили атаку на несколько правительственных сайтов американского штата Огайо, разместив на ресурсах сообщения, содержащие пропаганду ИГИЛ*. Об этом сообщает AP.
По данным агентства, киберпреступники опубликовали на сайте губернатора штата Джона Кейсика угрозы в адрес президента США Дональда Трампа.
— Трамп и его народ, вы ответите за каждую каплю крови, которая проливается в мусульманских странах, — говорится в публикации.
Хакерской атаке также подвергся сайт супруги губернатора.
По словам главы департамента штата по административной службе, сейчас ведётся расследование того, как злоумышленники могли совершить атаку.
— Мы работаем с правоохранительными органами и выясняем ситуацию, — сообщили в департаменте.
Известно, что сообщение в поддержку ИГИЛ также появилось на правительственных сайтах города Брукхейвен, Нью-Йорк и округа Хауард, Мэриленд.
По данным Fox, ответственность за взлом взяла на себя Team System DZ, ранее уже совершавшая подобные атаки.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.
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