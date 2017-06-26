СМИ: Таможенники получат доступ к базе данных Почты России

Таким образом специалисты смогут выйти на каналы поставок наркотиков, оружия или коммерческих партий товаров, не облагающихся налогами.

В ближайшие три года таможенникам станут доступны информационные ресурсы Почты России. Это необходимо для оперативного поиска наркотических, психотропных и взрывчатых веществ, оружия, пишут "Известия" со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Анатолия Серышева.

Совместная работа таможенников и сотрудников Почты России и сейчас ведётся в ежедневном режиме. Но нам надо заглядывать в будущее. Надо эффективнее пресекать контрабанду наркотиков и оружия в посылочных отправлениях Анатолий Серышев, заместитель руководителя ФТС

Отправка запрещённых веществ через границу посредством почты в последние годы стала самым популярным способом их доставки в Россию. Так, в 2016 году таможенными органами было обнаружено более 120 кг наркотиков в международных отправлениях. Чаще всего такой товар замаскирован под шампуни и орешки, спрятан в бытовой технике.

По словам экспертов, дополнительная информация также поспособствует снижению числа ввозимых в страну без уплаты таможенных платежей коммерческих партий товаров.

Отмечается, что новые функции таможенников предусмотрены "Комплексной программой развития Федеральной таможенной службы до 2020 года", которую Министерство финансов должно одобрить до конца лета.