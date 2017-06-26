СМИ сообщили о плане бывшего президента Южной Кореи устранить Ким Чен Ына

По данным газеты Asahi, этот план Сеула не принёс результата, а нынешние власти страны отказались от таких намерений.

В ответ на активные ядерные испытания КНДР предыдущая администрация Южной Кореи во главе с президентом Пак Кын Хе планировала устранить северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает японская газета Asahi.

По данным СМИ, документ касательно "смены руководства" КНДР Пак Кын Хе подписала после декабря 2015 года. Отмечается, что среди способов устранения северокорейского лидера рассматривались имитация дорожных происшествий или крушение поезда.

Издание пишет, что этот план Сеула не дал результата, нынешние же власти страны отказались от таких намерений.