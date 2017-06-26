Скончался отец главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью

Наставник английского клуба опубликовал в "Инстаграме" детскую фотографию с отцом, однако комментировать снимок не стал.

Отец главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью Фелиш скончался в возрасте 79 лет, по данным The Sun, состояние его здоровья ухудшилось в последние месяцы.

Публикация от Jose Mourinho (@josemourinho) Июн 25 2017 в 1:10 PDT

Сам Жозе Моуринью опубликовал в "Инстаграме" трогательную детскую фотографию с отцом, однако комментировать снимок он не стал.

Фелиш Моуринью выступал за португальские футбольные клубы "Витория" из Сетубала и "Белененсиш", завершил карьеру в 36 лет, после этого стал тренером. Моуринью-старший был наставником клубов "Белененсиш", "Амора", "Риу Аве".