Скончался отец главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью

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Скончался отец главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью

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Жозе Моуринью. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Наставник английского клуба опубликовал в "Инстаграме" детскую фотографию с отцом, однако комментировать снимок не стал.

Отец главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью Фелиш скончался в возрасте 79 лет, по данным The Sun, состояние его здоровья ухудшилось в последние месяцы.

Сам Жозе Моуринью опубликовал в "Инстаграме" трогательную детскую фотографию с отцом, однако комментировать снимок он не стал.

Фелиш Моуринью выступал за португальские футбольные клубы "Витория" из Сетубала и "Белененсиш", завершил карьеру в 36 лет, после этого стал тренером. Моуринью-старший был наставником клубов "Белененсиш", "Амора", "Риу Аве".

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