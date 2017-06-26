Дуров о возможной блокировке Telegram: Это никак не усложнит задачи террористов

Ранее глава надзорного ведомства предупредил о санкциях в случае, если руководство мессенджера не передаст данные для его включения в реестр организаторов распространения информации.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что требование Роскомнадзора выдать "ключи для дешифрации", предъявленное руководству мессенджера, демонстрирует незнание принципов шифрования.

— В 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть "ключей для дешифрации". Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей, — написал Дуров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, блокировка приложения, о которой ранее заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, не усложнит жизнь террористам и наркодилерам, так как в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров.

— Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придётся заблокировать Интернет, — заключил создатель Telegram.

Ранее глава Роскомнадзора обвинил Дурова в "нейтральном отношении" к террористам и пригрозил заблокировать приложение, если тот не предоставит ведомству данные для включения Telegram в реестр организаторов распространения информации. На это основатель мессенджера заявил, что с начала июня заблокировал более пяти тысяч публичных каналов, пропагандирующих запрещённые организации.