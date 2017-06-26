Южная Корея ждёт положительного решения КНДР по совместной сборной на ОИ-2018

Ранее сформировать совместную команду северному соседу предложил президент Мун Чжэ Ин.

Южная Корея ожидает, что в Северной Корее примут предложение президента Мун Чжэ Ина по созданию объединённой сборной к Олимпиаде-2018. Об этом сообщает агентство Yonhap.

— Если Северная Корея примет предложение президента, на рабочем уровне будет много задач, которые необходимо решить. Мы ожидаем от КНДР (позитивного) ответа по предложению Мун Чжэ Ина, — сообщил на регулярном пресс-брифинге представитель южнокорейского Министерства объединения.

Как сообщал Лайф, ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил северному соседу сформировать совместную сборную для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые примет у себя Южная Корея. При этом ранее власти страны заверили, что не станут чинить препятствий спортсменам из КНДР, желающим поучаствовать в соревнованиях.