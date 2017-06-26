Южная Корея ждёт положительного решения КНДР по совместной сборной на ОИ-2018

Читайте также

Южная Корея ждёт положительного решения КНДР по совместной сборной на ОИ-2018

119

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Ранее сформировать совместную команду северному соседу предложил президент Мун Чжэ Ин.

Южная Корея ожидает, что в Северной Корее примут предложение президента Мун Чжэ Ина по созданию объединённой сборной к Олимпиаде-2018. Об этом сообщает агентство Yonhap.

— Если Северная Корея примет предложение президента, на рабочем уровне будет много задач, которые необходимо решить. Мы ожидаем от КНДР (позитивного) ответа по предложению Мун Чжэ Ина, — сообщил на регулярном пресс-брифинге представитель южнокорейского Министерства объединения.

Как сообщал Лайф, ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил северному соседу сформировать совместную сборную для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые примет у себя Южная Корея. При этом ранее власти страны заверили, что не станут чинить препятствий спортсменам из КНДР, желающим поучаствовать в соревнованиях.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!