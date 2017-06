Мария Шарапова закончила запись аудиокниги

Ранее спортсменка представила фильм, в котором рассказывается о её жизни с момента дисквалификации и до возвращения в большой спорт.

Российская теннисистка Мария Шарапова завершила запись своей аудиокниги. Об этом сама спортсменка сообщила на своей странице в соцсети Instagram.

— Только что закончила запись аудиокниги моих мемуаров. Более трёх дней, 20 часов после утренних тренировок, выражение моего лица говорит само за себя. Хотя это казалось бесконечным, я счастлива, что сделала это! — написала Шарапова.

Напомним, автобиография спортсменки будет называться Unstoppable: My life so far ("Неудержимая: Моя жизнь до сегодняшнего дня"). Книга выйдет на английском языке в сентябре.

Ранее девушка представила документальный фильм The Point, который рассказывает о периоде жизни теннисистки с момента её дисквалификации и до возвращения в большой спорт.